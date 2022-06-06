Холлан заявил, что для него важно выступать за сборную Норвегии

Форвард сборной Норвегии Эрлин Холанн прокомментировал победу в матче Лиги наций против Швеции (2:1). 21-летний нападающий оформил дубль.

«Это фантастическое чувство. Для меня важно выступать за сборную. Норвежцы заслужили это», — приводит слова Холанна TV2 Norge.

После этого матча Норвегия с 6 очками в двух матчах лидирует в группе 4 лиги B, Швеция с тремя очками — на третьей строчке.