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Сегодня, 05:15

Холанн — о дубле в матче со Швецией: «Фантастическое чувство. Для меня важно выступать за сборную»

Холлан заявил, что для него важно выступать за сборную Норвегии
Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной Норвегии Эрлин Холанн прокомментировал победу в матче Лиги наций против Швеции (2:1). 21-летний нападающий оформил дубль.
«Это фантастическое чувство. Для меня важно выступать за сборную. Норвежцы заслужили это», — приводит слова Холанна TV2 Norge.

После этого матча Норвегия с 6 очками в двух матчах лидирует в группе 4 лиги B, Швеция с тремя очками — на третьей строчке.

Эрлин Холанн
Лига наций УЕФА
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Швеции по футболу
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