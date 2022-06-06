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Сегодня, 06:37

Рубен Невеш подвел итоги победного матча Португалии над Швейцарией

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш поделился мнением по поводу разгромной победы своей сборной над Швейцарией (4:0) в матче группового этапа Лиги наций.

«Мы много забивали, создавали моменты и показывали хороший футбол. Но всегда есть, над чем работать, на этом мы и сосредоточиться. Сегодня мы блестяще сыграли», — сказал Невеш на пресс-конференции после матча.

Португалия вышла на первое место группы 2 лиги А с 4 очками. Швейцария — последняя. В следующем матче португальцы сыграют с Чехией 9 июня. Швейцария — с Испанией 9 июня.

Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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