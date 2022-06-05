Модрич раскритиковал расписание матчей Лиги наций

Полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич выразил недовольство расписанием матчей группового турнира Лиги наций.

«Это конец сезона, но это не должно быть оправданием. Непросто играть 4 игры Лиги наций через 10 дней после окончания сезона. Нас не спрашивают, а просто ставят в такое положение. Я знаю, как это будет звучать, мол, другие тоже играют. Но это не то же самое.

Можно было запланировать эти матчи через три месяца, и это будет похоже на мини-турнир. Но ситуация такова, что мы должны быть сосредоточены. Нужно постараться выжать из себя последние силы. Мы не ищем оправданий в усталости», — цитирует Модрича Sportse Novosti.

Завтра, 6 июня Хорватия сыграет с Францией. Начало — в 21.45 мск.