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Сегодня, 20:50

Северная Македония обыграла Гибралтар, Северная Ирландия сыграла вничью с Кипром в Лиге наций

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Сборная Северной Македонии на выезде обыграла Гибралтар в матче группового турнира Лиги наций — 2:0.

У гостей отличились Энис Барди и Бобан Николов.

В турнирной таблице группы 4 лиги С Северная Македония поднялась на первое место с 4 очками. Гибралтар — последний.

В следующем матче Северная Македония сыграет с Грузией 9 июня. Гибралтар — с Болгарией тоже 9 числа.

В еще одном матче Северная Ирландия на выезде сыграла вничью с Кипром — 0:0.

В турнирной таблице группы 2 лиги С Северная Ирландия занимает третье место с 1 очком. Кипр — последний, заработав 1 очко.

В следующем матче Северная Ирландия сыграет с Косово 9 июня, Кипр — с Грецией тоже 9 числа.

Лига наций C. Группа 4
05 июн, 19:00. Victoria Stadium (Гибралтар)
Гибралтар
0:2
Македония
Голы
Барди, 21 (0:1), Николов, 84 (0:2)
Гибралтар
Коулинг Джолли Бернарду Лопеш Аннесли Уайсмэн Оливеро Бритто Уокер (Позо, 87) Валарино (Кашаро, 78) Торилья Стич (Кумбс, 66)
Македония
Илиев Тодороски Муслиу Алиоски (Ашковски, 65) Серафимов Эльмас (Бабунски, 66) Барди Николов Ристовски (Бабунски, 57) Спировски (Ристевски, 46) Трайковски (Миовски, 57)
Предупреждения
Бабунски 80’
Судьи
Дюрье (Люксембург)
Лига наций C. Группа 2
05 июн, 19:00. AEK Arena (Ларнака)
Кипр
0:0
Северная Ирландия
Кипр
Михаил Иоанну Гогич Кателарис (Панайоту, 46) Корреа Артиматас Кастанос (Папулис, 67) Христофи (Кириаку, 66) Сотириу (Какуллис, 77) Лоизу (Тзионис, 56) Питтас
Северная Ирландия
Пикок-Фаррелл Эванс Макнэйр Браун Лэйн (Гилмор, 64) Сэвилл (Макканн, 70) Дэйвис (Лейвери, 77) Чарльз (Доннелли, 63) Макгинн Лафферти Уайт (Макменамин, 64)
Предупреждения
Кастанос 40’  -  Эванс 53’, Доннелли 90+1’
Судьи
Йорги (Албания)
Лига наций УЕФА
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Кипра по футболу
Сборная Македонии по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу
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