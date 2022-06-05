Северная Македония обыграла Гибралтар, Северная Ирландия сыграла вничью с Кипром в Лиге наций

Сборная Северной Македонии на выезде обыграла Гибралтар в матче группового турнира Лиги наций — 2:0.

У гостей отличились Энис Барди и Бобан Николов.

В турнирной таблице группы 4 лиги С Северная Македония поднялась на первое место с 4 очками. Гибралтар — последний.

В следующем матче Северная Македония сыграет с Грузией 9 июня. Гибралтар — с Болгарией тоже 9 числа.

В еще одном матче Северная Ирландия на выезде сыграла вничью с Кипром — 0:0.

В турнирной таблице группы 2 лиги С Северная Ирландия занимает третье место с 1 очком. Кипр — последний, заработав 1 очко.

В следующем матче Северная Ирландия сыграет с Косово 9 июня, Кипр — с Грецией тоже 9 числа.