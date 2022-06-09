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Пейдж — о поражении от Нидерландов: «Горжусь игроками, которые здорово показали себя»

Пейдж прокомментировал поражение от Нидерландов в Лиге наций
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал поражение от Нидерландов (1:2) в Лиге наций.

«Чувствую себя так же, как после поражения от Польши 1:2. Мы имели отличную возможность набрать очко, но проявили некоторое легкомыслие. Парни выучат этот урок. Горжусь игроками, которые здорово показали себя в поединке со столь сильной сборной», — цитирует пресс-служба УЕФА Пейджа.

Следующим соперником сборной Нидерландов будет Польша, а Уэльс встретится с Бельгией. Матчи состоятся 11 июня.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Уэльса по футболу
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