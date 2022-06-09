Бэйл объяснил, почему Уэльс проиграл Нидерландам в Лиге наций

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение от Нидерландов (1:2) в Лиге наций.

«Матч был сложным. У нас в составе многие отсутствовали. Парни, кто вышел на поле, много трудились, чтобы сравнять счет, и как же обидно было сразу пропустить. Таким вещам надо учиться. Сборная Нидерландов — команда экстра-класса. Когда играешь с соперниками слабее, такие ошибки прокатывают, но гранды за такое наказывают», — цитирует пресс-служба УЕФА Бэйла.

Следующим соперником сборной Нидерландов будет Польша, а Уэльс встретится с Бельгией. Матчи состоятся 11 июня.