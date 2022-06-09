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Луи ван Гал назвал фантастическим гол Вегхорста в матче с Уэльсом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал победу над Уэльсом (2:1) в матче Лиги наций.

«У нас потрясающая команда. Мы выигрываем так в концовке не в первый раз и не в последний. Тренер валлийцев поменял много игроков, больше в атаке, чем в защите, поэтому я сделал свои замены. Надо отдать валлийцам должное — у них есть бойцовский дух, но они почти не создали моментов. Их гол был забит в результате нашей ошибки, нам не удалось вынести мяч. Их гол, забитый головой, был хорош, но гол Вегхорста головой был фантастическим», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Гала.

Следующим соперником сборной Нидерландов будет Польша, а Уэльс встретится с Бельгией. Матчи состоятся 11 июня.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Луи ван Гал
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