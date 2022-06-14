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Сегодня, 23:37

Нидерланды в добавленное время победили Уэльс в матче Лиги наций

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
14 июня. Нидерланды — Уэльс — 3:2.
Фото Reuters

Нидерланды переиграли Уэльс в матче группового этапа Лиги наций. Голландцы на своем поле одолели соперника со счетом 3:2.

Валлийцы сравняли счет в добавленное ко второму тайму время, когда Грает Бэйл реализовал пенальти. Но почти в следующей же атаке забил Мемфис Депай, который все же принес победу голландцам.

Сборная Нидерландов сохранила первое место в группе 4 лиги А. Команда набрала 10 очков.

А вот валлийцы замыкают турнирную таблицу, имея в активе только 1 очко.

Лига наций A. Группа 4
14 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Голландия
3:2
Уэльс
Голы
Ланг, 17 (1:0), Гакпо, 23 (2:0), Джонсон, 26 (2:1), Депай, 90 (3:1), Бэйл, 90 (3:2)
Голландия
Силлессен Мартинс Инди де Лигт Тезе (де Врей, 47) Маласиа де Йонг Копмайнерс Хатебур (Дюмфрис, 47) Ланг (Бергвайн, 73) Гакпо Янссен (Депай, 73)
Уэльс
Хеннесси Бернс (Робертс, 46) Родон (Гантер, 67) Мефам Дэвис Томас Ампаду Смит (Рэмси, 63) Уилсон Джеймс (Бэйл, 70) Джонсон
Предупреждения
Мартинс Инди 21’, Копмайнерс 32’  -  Мефам 75’, Ампаду 80’, Робертс 90’
Судьи
Фесник (Румыния)

Лига наций УЕФА
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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