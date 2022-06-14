Нидерланды в добавленное время победили Уэльс в матче Лиги наций

Нидерланды переиграли Уэльс в матче группового этапа Лиги наций. Голландцы на своем поле одолели соперника со счетом 3:2.

Валлийцы сравняли счет в добавленное ко второму тайму время, когда Грает Бэйл реализовал пенальти. Но почти в следующей же атаке забил Мемфис Депай, который все же принес победу голландцам.

Сборная Нидерландов сохранила первое место в группе 4 лиги А. Команда набрала 10 очков.

А вот валлийцы замыкают турнирную таблицу, имея в активе только 1 очко.