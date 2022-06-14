Сборная Венгрии в гостях забила четыре безответных мяча Англии в матче Лиги наций

Сборная Венгрии одержала победу над командой Англии в матче четвертого тура Лиги наций.

Встреча проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 4:0.

В составе гостей дубль оформил нападающий Роланд Шаллаи. Также забитыми мячами отметились защитник Жолт Надь и форвард Даниэль Газдаг.

Отметим, что на 82-й минуте игры красную карточку получил защитник хозяев Джон Стоунз.

Таким образом, Венгрия набрала семь очков и поднялась на первое место в турнирной таблице лиги А группы 3. Англия с двумя баллами располагается на четвертой позиции.