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Сегодня, 23:35

Сборная Венгрии в гостях забила четыре безответных мяча Англии в матче Лиги наций

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Англия — Венгрия.
Фото Reuters

Сборная Венгрии одержала победу над командой Англии в матче четвертого тура Лиги наций.

Встреча проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 4:0.

В составе гостей дубль оформил нападающий Роланд Шаллаи. Также забитыми мячами отметились защитник Жолт Надь и форвард Даниэль Газдаг.

Отметим, что на 82-й минуте игры красную карточку получил защитник хозяев Джон Стоунз.

Таким образом, Венгрия набрала семь очков и поднялась на первое место в турнирной таблице лиги А группы 3. Англия с двумя баллами располагается на четвертой позиции.

Лига наций A. Группа 3
14 июн, 21:45. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Англия
0:4
Венгрия
Голы
Шоллои, 16 (0:1), Шоллои, 70 (0:2), Надь, 80 (0:3), Гоздог, 89 (0:4)
Англия
Рамсдейл Уокер Джеймс Стоунс Гэи Филлипс Галлахер (Маунт, 57) Беллингем (Фоден, 69) Сака (Магуайр, 85) Боуэн (Стерлинг, 46) Кейн
Венгрия
Дибус Ланг Солои Фиола Орбан Надь Собослои (Гоздог, 56) Шафер Стайлс (Надь, 55) Солои (Адам, 68) Шоллои (Него, 78)
Предупреждения
Стоунс 37’, Уокер 86’  - 
Удаления
Стоунс 82’ (вторая ж.к)
Судьи
Тюрпен (Франция)
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
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