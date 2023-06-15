Мората: «Всегда хочу, чтобы Италия побеждала, но не в матчах с Испанией»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал о предстоящем полуфинальном матче Лиги наций против Италии.

«Люди не понимают, но это просто футбол, это спорт. Я всегда хочу, чтобы Италия побеждала, когда она играет с другими командами. Но когда мы играем против них, нет ни семьи, ни друзей. Это важнейший матч, в котором важна только победа», — цитирует Морату пресс-служба УЕФА.

Футболист также рассказал, что его дети будут болеть за Италию, а жена — за Испанию.

«Будет здорово сыграть с Италией в полуфинале и в то же время непросто», — добавил форвард.