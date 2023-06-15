Бонуччи рассказал о настрое сборной Италии на полуфинальный матч Лиги наций с Испанией

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал о настрое своей команды на полуфинальную игру Лиги наций.

«Матч за сборную страны можно сравнить с кислородом. Мне нравится защищать цвета своей страны. Команда хочет показать, что мы достаточно хороши для того, чтобы выиграть этот трофей», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Сборная Италии сыграет с командой Испании в полуфинальном матче Лиги наций. Встреча состоится сегодня, 15 июня. Начало — в 21.45 по московскому времени.