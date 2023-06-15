Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Игры
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 08:10

Бонуччи рассказал о настрое сборной Италии на полуфинальный матч Лиги наций с Испанией

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал о настрое своей команды на полуфинальную игру Лиги наций.

«Матч за сборную страны можно сравнить с кислородом. Мне нравится защищать цвета своей страны. Команда хочет показать, что мы достаточно хороши для того, чтобы выиграть этот трофей», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Сборная Италии сыграет с командой Испании в полуфинальном матче Лиги наций. Встреча состоится сегодня, 15 июня. Начало — в 21.45 по московскому времени.

Леонардо Бонуччи
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
0
Читайте также
Мележиков уходит из «Спартака». Что это значит
Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае их расставания
В Новочеркасске загорелась тепловая электрическая станция
Песков объяснил идею Путина о создании санитарной зоны на Украине
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Украина — Шотландия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Ирландия — Армения: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Сербия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Швеция — Словения: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Португалия — Испания: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Англия — Германия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Венгрия — Италия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Дания — Франция: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Бельгия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Австрия — Хорватия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Польша: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Азербайджан — Казахстан: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Словакия — Белоруссия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Чехия — Португалия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Испания — Швейцария: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Швеция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Словения — Норвегия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Армения — Украина: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Англия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Германия — Венгрия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Франция — Австрия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Польша — Нидерланды: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Далич ответил, с кем бы хотел сыграть в финале Лиги наций

Мората: «Всегда хочу, чтобы Италия побеждала, но не в матчах с Испанией»
Новости
RSS RSS
Все новости