Мората рассказал, что думает о своих голах за сборную Испании

Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал, что думает о своих голах за национальную команду.

«Для меня главное, чтобы команда побеждала, а не я забивал. Без этого настроя, возможно, я бы лично забивал больше, но это могло стоить мне возможности играть в таком количестве топ-клубов и выиграть с ними столько трофеев», — цитирует Морату пресс-служба УЕФА.