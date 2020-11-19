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Митрович: «У России хорошая команда, но Сербия была лучше и тактически, и физически»

01:28
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Нападающий сборной Сербии Александр Митрович назвал причины победы над Россией (5:0) в Лиге наций.

— Для нас каждый матч сборной — это ответственность. У России хорошая команда, но мы были лучше и тактически, и физически, — сказал Митрович.(Севастиан Терлецкий)

Сербия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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