Митрович: «У России хорошая команда, но Сербия была лучше и тактически, и физически»
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Нападающий сборной Сербии Александр Митрович назвал причины победы над Россией (5:0) в Лиге наций.
— Для нас каждый матч сборной — это ответственность. У России хорошая команда, но мы были лучше и тактически, и физически, — сказал Митрович.(Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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