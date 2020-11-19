Митрович: «У России хорошая команда, но Сербия была лучше и тактически, и физически»

Нападающий сборной Сербии Александр Митрович назвал причины победы над Россией (5:0) в Лиге наций.

— Для нас каждый матч сборной — это ответственность. У России хорошая команда, но мы были лучше и тактически, и физически, — сказал Митрович.(Севастиан Терлецкий)