Манчини уверен, что матч с Испанией поможет сборной Италии расти

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед полуфиналом Лиги наций проитв Испании отметил важность турнира.

«Это важный турнир для нас. Остались четыре замечательные команды, и даже если бы у нас не было так много времени на подготовку, я думаю, что эти две игры могут здорово помочь нам в нашем росте.

Испания сыграла против нас свой лучший матч на Евро. Они доставили нам массу проблем владением мячом, но в этом смысле они мастера. Нам пришлось нелегко, даже при том, что у команд было примерно одинаковое количество моментов за игру. Мы должны сыграть на самом высоком уровне", — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

Матч Италия — Испания пройдет 6 октября в Турине и начнется в 21.45 по московскому времени.