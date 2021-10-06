Манчини уверен, что матч с Испанией поможет сборной Италии расти
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед полуфиналом Лиги наций проитв Испании отметил важность турнира.
«Это важный турнир для нас. Остались четыре замечательные команды, и даже если бы у нас не было так много времени на подготовку, я думаю, что эти две игры могут здорово помочь нам в нашем росте.
Испания сыграла против нас свой лучший матч на Евро. Они доставили нам массу проблем владением мячом, но в этом смысле они мастера. Нам пришлось нелегко, даже при том, что у команд было примерно одинаковое количество моментов за игру. Мы должны сыграть на самом высоком уровне", — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.
Матч Италия — Испания пройдет 6 октября в Турине и начнется в 21.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030758--italy-vs-spain/
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