Бускетс назвал честью играть против Италии
07:11
Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс перед полуфиналом Лиги наций против Италии отметил, что итальянцы заслуженно выиграли Евро-2020.
«Мир футбола очень сложный. Наличие хороших игроков ничего не гарантирует, но в Италии есть и прекрасные игроки, и замечательный тренер. Они заслуженно стали чемпионами этим летом и продолжат играть с тем же подходом к делу и в той же манере. Для меня большая честь соревноваться с футболистами мирового уровня, такими, как в сборной Италии», — цитирует пресс-служба УЕФА Бускетса.
Матч Италия — Испания пройдет 6 октября в Турине и начнется в 21.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030758--italy-vs-spain/
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