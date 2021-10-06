Бускетс назвал честью играть против Италии

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс перед полуфиналом Лиги наций против Италии отметил, что итальянцы заслуженно выиграли Евро-2020.

«Мир футбола очень сложный. Наличие хороших игроков ничего не гарантирует, но в Италии есть и прекрасные игроки, и замечательный тренер. Они заслуженно стали чемпионами этим летом и продолжат играть с тем же подходом к делу и в той же манере. Для меня большая честь соревноваться с футболистами мирового уровня, такими, как в сборной Италии», — цитирует пресс-служба УЕФА Бускетса.

Матч Италия — Испания пройдет 6 октября в Турине и начнется в 21.45 по московскому времени.