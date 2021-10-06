Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс перед полуфиналом Лиги наций против Италии отметил, что команда постарается воспользоваться своими сильными сторонами.

«Всегда важно выкладываться по максимуму, чтобы выигрывать титулы. Здесь мы играем против больших сборных, лучших тренеров и игроков. Постараемся использовать свои сильные стороны. Я думаю, что мы показали свои способности в последних нескольких матчах и надеюсь, что не остановимся на достигнутом в среду.

Обычно я не слежу за тем, что о нас говорят в испанских СМИ. Я люблю футбол, поэтому иногда натыкаюсь на комментарии, когда слежу за другими командами, но это случается редко", — цитирует пресс-служба УЕФА Бускетса.

Матч Италия — Испания пройдет 6 октября в Турине и начнется в 21.45 по московскому времени.