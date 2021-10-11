Ляпорт: «Сборная Испании играла в лучший футбол, чем Франция»

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт подвел итоги финала Лиги наций против Франции (1:2).

«Трудное поражение. Мы показали, что являемся лучшей командой, несмотря на большое количество молодых игроков в этом составе. Я считаю, что мы играли в лучший футбол, чем Франция. Но, очевидно, важен результат. В целом мы зарекомендовали себя как лучшая команда, и, возможно, все, чего нам сегодня не хватило, — это немного удачи. В частности, мы не должны были пропускать сразу после того, как забили гол. Это стоило нам матча», — приводит слова Ляпорта официальный сайт УЕФА.

Сборная Франции — второй победитель Лиги наций в истории. Первый турнир выиграла сборная Португалии. Ранее французы также стали победителями ЧМ-2018 в России.