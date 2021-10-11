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«Реал» отметил игру Бензема в матче сборной Франции с Испанией

В «Реале» уверены, что Бензема заслужил «Золотой мяч» после победы Франции в Лиге наций
11 октября, 08:18
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Пресс-служба «Реала» в Twitter прокомментировала победу сборной Франции в финальном матче Лиги наций со сборной Испании (2:1). В составе французской команды голами отметились Карим Бензема и Килиан Мбаппе.

«Поздравляем сборную Франции и всех футбольных фанатов во Франции за выдающийся титул Лиги наций и поздравляем нашего замечательного игрока Карима Бензема, «Золотой мяч», — говорится в сообщении.

Франция — второй победитель Лиги наций в истории. Первый турнир выиграла сборная Португалии. Ранее французы также стали победителями ЧМ-2018 в России.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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