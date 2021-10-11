Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта подвел итоги финала Лиги наций против Франции (1:2).

«Мы играли с чемпионами мира, хотели продемонстрировать нашу футбольную индивидуальность, и, несмотря на тяжелые первые 15 минут, когда мы изо всех сил пытались набрать темп, мы это сделали. Мы до конца оставались верными своему стилю, своим идеям. Больше всего жаль, что мы слишком быстро упустили преимущество», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.

Сборная Франции — второй победитель Лиги наций в истории. Первый турнир выиграла сборная Португалии. Ранее французы также стали победителями ЧМ-2018 в России.