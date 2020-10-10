Луис Энрике объяснил телосложение Адамы Траоре
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике считает, что телосложение новичка команды Адамы Траоре связана не с тяжелой работой, а физиологией. 24-летний игрок «Вулверхэмптона» занимается бодибилдингом.
— Это особый случай, — приводит пресс-служба сборной Энрике. — Он не работает сверх своих сил. Это его генетика. Но он умелый игрок, даже если сначала так не кажется. Конечно, у него есть сила, скорость, но он дорожит мячом, играет осторожно.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.