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Луис Энрике объяснил телосложение Адамы Траоре

01:43
Адама Траоре. Фото Twitter
Адама Траоре. Фото Twitter
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике считает, что телосложение новичка команды Адамы Траоре связана не с тяжелой работой, а физиологией. 24-летний игрок «Вулверхэмптона» занимается бодибилдингом.

— Это особый случай, — приводит пресс-служба сборной Энрике. — Он не работает сверх своих сил. Это его генетика. Но он умелый игрок, даже если сначала так не кажется. Конечно, у него есть сила, скорость, но он дорожит мячом, играет осторожно.

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