Луис Энрике объяснил, почему Испания крупно обыграла Германию

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после победы над Германией в Лиге наций (6:0) отметил, что произвел много изменений в стартовом составе.

— Нет, никакой революции в составе нет, — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике. — У нас 30 игроков, и сегодня я выпустил тех, кто в данный момент лучше всего готов, по моему мнению, защищать цвета сборной Испании. На мой взгляд, Германия играла оптимальным составом, только травмированного Киммиха не было. Думаю, не ошибусь, если скажу, что у них было десять или около того игроков, которые были и в предыдущем матче. Тогда как у нас стартовый состав заметно изменился. С самого начала мы блестяще прессинговали. Вынуждали их играть длинными передачами. Потом отбирали мяч, точно пасовали и принимали верные решения.