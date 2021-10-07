Луис Энрике не собирается читать газеты после победы над Италией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после победы над Италией в Лиге наций признался, что не будет читать газеты. Испанцы прервали 37-матчевую беспроигрышную серию итальянской команды.

«Нет, я не буду смотреть на заголовки завтрашних газет или читать отчеты о матче. Это не мой путь. Я сделаю глубой анализ и постараюсь понять, как улучшить пару вещей, которые мне понятны», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Напомним, в финале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Франция.