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Луис Энрике не собирается читать газеты после победы над Италией

03:11
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после победы над Италией в Лиге наций признался, что не будет читать газеты. Испанцы прервали 37-матчевую беспроигрышную серию итальянской команды.

«Нет, я не буду смотреть на заголовки завтрашних газет или читать отчеты о матче. Это не мой путь. Я сделаю глубой анализ и постараюсь понять, как улучшить пару вещей, которые мне понятны», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Напомним, в финале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Франция.
Италия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030758--italy-vs-spain/

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Евгений Козинов все материалы автора

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