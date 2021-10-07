«Не сказал бы, что сегодня испанцы нас превзошли». Пеллегрини уверен, что у сборной Италии прекрасное будущее
Пеллегрини уверен, что у сборной Италии прекрасное будущее, несмотря на поражение в Лиге наций
02:08
Полузащитник сборной Италии Лоренцо Пеллегрини после поражения от Испании в полуфинале Лиги наций признался, что итальянцы разочарованы.
«Нам жаль, испытываем разочарование, потому что мы могли успешно завершить этот турнир. К сожалению, в таких матчах все решают эпизоды, и сегодня нам не повезло. Но мы показали, что у нас сплоченная команда, что мы как одна большая семья. Мы верили и сражаись до самого конца.
У Испании отличный стиль игры, который отличает их от других команд, но я не сказал бы, что сегодня испанцы нас превзошли. Думаю, что впереди у нас прекрасное будущее со множеством ярких побед", — цитирует пресс-служба УЕФА Пелегрини.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030758--italy-vs-spain/
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