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«Не сказал бы, что сегодня испанцы нас превзошли». Пеллегрини уверен, что у сборной Италии прекрасное будущее

Пеллегрини уверен, что у сборной Италии прекрасное будущее, несмотря на поражение в Лиге наций
02:08
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Полузащитник сборной Италии Лоренцо Пеллегрини после поражения от Испании в полуфинале Лиги наций признался, что итальянцы разочарованы.

«Нам жаль, испытываем разочарование, потому что мы могли успешно завершить этот турнир. К сожалению, в таких матчах все решают эпизоды, и сегодня нам не повезло. Но мы показали, что у нас сплоченная команда, что мы как одна большая семья. Мы верили и сражаись до самого конца.

У Испании отличный стиль игры, который отличает их от других команд, но я не сказал бы, что сегодня испанцы нас превзошли. Думаю, что впереди у нас прекрасное будущее со множеством ярких побед", — цитирует пресс-служба УЕФА Пелегрини.

Италия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030758--italy-vs-spain/

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Евгений Козинов все материалы автора

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