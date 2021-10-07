Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Ойярсабаль расстроен концовкой матч с Италией

04:53

Нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль после победы над Италией в полуфинале Лиги наций (2:1) отметил, что его команда заслужила выход в финал.

«Да, мы довольны, но очень жаль, что нам пришлось попотеть в конце матча. Мы отлично сыграли и заслужили победу. Теперь нужно работать над устранением ошибок, которые мы допустили в концовке», — цитирует пресс-служба УЕФА Ойярсабаля.

Напомним, в финале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Франция.

Италия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030758--italy-vs-spain/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками
0