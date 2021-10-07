Ойярсабаль расстроен концовкой матч с Италией
04:53
Нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль после победы над Италией в полуфинале Лиги наций (2:1) отметил, что его команда заслужила выход в финал.
«Да, мы довольны, но очень жаль, что нам пришлось попотеть в конце матча. Мы отлично сыграли и заслужили победу. Теперь нужно работать над устранением ошибок, которые мы допустили в концовке», — цитирует пресс-служба УЕФА Ойярсабаля.
Напомним, в финале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Франция.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030758--italy-vs-spain/
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