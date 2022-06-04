Льорис прокомментировал поражение от Дании в Лиге наций

Капитан сборной Франции Уго Льорис после поражения от Дании (1:2) в Лиге наций отметил, что нужно сделать выводы.

«Конечно, мы разочарованы этим поражением. Нужно сделать выводы из этого матча. Эта неудача прервала нашу успешную серию. Нам нужно собраться и вновь почувствовать победный вкус», — цитирует пресс-служба УЕФА Льориса.

В следующем матче Франция встретися с Хорватией, а Дания сыграет с Австрией. Встречи состоятся 6 июня.