Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал победу над Францией (2:1) в матче Лиги наций. Игра прошла на «Стад де Франс».

«Мы очень рады и гордимся этим фантастическим матчем в Париже. Мое почтение игрокам. Люди в Дании будут отмечать эту победу на улицах. Мы рады делать наших соотечественников счастливыми. Это большая победа. Мы долго готовились к этому матчу. Хотели доминировать в средней линии и не давать французам пространства за нашими спинами. Нам пришлось поменять систему игры, и очень здорово, что игроки смогли перестроиться», — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманна.

В следующем матче Франция встретися с Хорватией, а Дания сыграет с Австрией. Встречи состоятся 6 июня.