Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 03:06

Ги Стефан прокомментировал поражение от Дании в Лиге наций

Ги Стефан прокомментировал поражение от Дании в Лиге наций
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Помощник главного тренера сборной Франции Ги Стефан прокомментировал поражение от Дании (1:2) в матче Лиги наций.

«Мы знали, что у датчан хорошая, очень организованная команда. Гол Канте мог все изменить, забей он. Это был матч двух хороших команд. Местами все складывалось неплохо, но порой все шло не так хорошо. Нам есть над чем работать на тренировках», — цитирует пресс-служба УЕФА Стефана.

Напомним, Ги Стефан руководил сборной Франции в этом матче, так как 31 мая главный тренер Дидье Дешам покинул расположение команды из-за смерти отца.

В следующем матче Франция встретися с Хорватией. Встреча состоится 6 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034423--france-vs-denmark/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Как научиться отличать ядовитые грибы: советы профессиональных грибников
«Аннулируйте ему визу!». Американские фанаты затравили Овечкина за то, что он вернулся к семье в Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Бельгии впервые проиграла домашний матч в Лиге наций
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости