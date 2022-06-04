Ги Стефан прокомментировал поражение от Дании в Лиге наций

Помощник главного тренера сборной Франции Ги Стефан прокомментировал поражение от Дании (1:2) в матче Лиги наций.

«Мы знали, что у датчан хорошая, очень организованная команда. Гол Канте мог все изменить, забей он. Это был матч двух хороших команд. Местами все складывалось неплохо, но порой все шло не так хорошо. Нам есть над чем работать на тренировках», — цитирует пресс-служба УЕФА Стефана.

Напомним, Ги Стефан руководил сборной Франции в этом матче, так как 31 мая главный тренер Дидье Дешам покинул расположение команды из-за смерти отца.

В следующем матче Франция встретися с Хорватией. Встреча состоится 6 июня.