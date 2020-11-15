Лига наций: расписание и результаты матчей 15 ноября
Матчи группового турнира Лиги наций.
Лига В
Группа 3
Видеотрансляция игры на сайте Первого канала — 20.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45
Лига А
Нидерланды — Босния и Герцеговина
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45
Лига В
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45
Лига С
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.