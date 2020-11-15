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Лига наций: расписание и результаты матчей 15 ноября

09:15
Россия сыграет против Турции в матче Лиги наций. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Россия сыграет против Турции в матче Лиги наций. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Матчи группового турнира Лиги наций.

Лига В

Группа 3

Турция — Россия

Видеотрансляция игры на сайте Первого канала — 20.00

Турция — Россия

Венгрия — Сербия

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Венгрия — Сербия

Лига А

Нидерланды — Босния и Герцеговина

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00

Голландия — Босния

Бельгия — Англия

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Бельгия — Англия

Дания — Исландия

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Дания — Исландия

Италия — Польша

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Италия — Польша

Лига В

Словакия — Шотландия

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.00

Словакия — Шотландия

Болгария — Финляндия

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00

Болгария — Финляндия

Уэльс — Ирландия

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00

Уэльс — Ирландия

Австрия — Северная Ирландия

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Австрия — Северная Ирландия

Чехия — Израиль

Чехия — Израиль

Лига С

Македония — Эстония

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.00

Македония — Эстония

Албания — Казахстан

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00

Албания — Казахстан

Белоруссия — Литва

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00

Белоруссия — Литва

Грузия — Армения

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00

Грузия — Армения

Молдавия — Греция

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Молдавия — Греция

Словения — Косово

Словения — Косово

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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