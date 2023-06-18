Куман — о поражении от Италии: «Мы подвели друг друга. Это мое главное разочарование сегодня»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что думает о поражении от Италии в матче за третье место Лиги наций (2:3). Он заявил, что это его вина.

«Мне не удалось донести до футболистов, насколько важно играть ответственно, обороняться и присматривать за своим игроком. Как мы начали делать это во втором тайме. Мы подвели друг друга. Это мое главное разочарование сегодня», — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

Специалист за четыре матча во главе сборной Нидерландов проиграл больше, чем ван Луи Гал за 49 встреч.