Ван дер Варт недоволен игрой ван Дейка в матче Нидерландов против Италии

Бывший полузащитник «Аякса» Рафаэл ван дер Варт раскритиковал игру защитника сборной Нидерландой Вирджила ван Дейка в Лиге наций.

«Вирджила ван Дейка заслуженно критикуют. На протяжении 20 минут я думал, что он вернулся. Но тот момент с Кьезой... Вирджил просто ничего не делал.

Нам не хватает де Лигта, учитывая его текущую форму. Давайте не забывать об этом», — сказал экс-хавбек NOS.

В матче за третье место футболист отметился голом, но это не помогло команде обыграть Италию (2:3).