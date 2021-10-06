Кьеллини перед полуфиналом Лиги наций назвал любимых испанских игроков

Капитан сборной Италии Джорджио Кьеллини перед полуфиналом Лиги наций против Испании отметил, что у итальянских игроков свежа память о победном Евро-2020.

«Память о Евро-2020 все еще жива, и эти эмоции все еще в наших умах и сердцах. Тот матч с Испанией был сложным. Мы должны умно играть с мячом и без него. Мы уважаем Испанию, потому что знаем, как она хороша.

Предыдущие матчи с Испанией? Финал 20212 года в Киеве оставил самые неприятные воспоминания, а самые приятные остались после полуфинала последнего Евро. Лучше всего нам удался матч 2016 года, в котором мы беспрекословно доминировали. Из всех испанских игроков я всегда обожал Серхио Рамоса, но я хорошо знаю и Фернандо Торреса. Я играл против него много раз с самой юности, он был великолепным нападающим", — цитирует пресс-служба УЕФА Кьеллини.