Кьеллини перед полуфиналом Лиги наций назвал любимых испанских игроков
Капитан сборной Италии Джорджио Кьеллини перед полуфиналом Лиги наций против Испании отметил, что у итальянских игроков свежа память о победном Евро-2020.
«Память о Евро-2020 все еще жива, и эти эмоции все еще в наших умах и сердцах. Тот матч с Испанией был сложным. Мы должны умно играть с мячом и без него. Мы уважаем Испанию, потому что знаем, как она хороша.
Предыдущие матчи с Испанией? Финал 20212 года в Киеве оставил самые неприятные воспоминания, а самые приятные остались после полуфинала последнего Евро. Лучше всего нам удался матч 2016 года, в котором мы беспрекословно доминировали. Из всех испанских игроков я всегда обожал Серхио Рамоса, но я хорошо знаю и Фернандо Торреса. Я играл против него много раз с самой юности, он был великолепным нападающим", — цитирует пресс-служба УЕФА Кьеллини.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030758--italy-vs-spain/
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