«Это невероятно». Люка Эрнандез о вызове в сборную Франции вместе с братом Тео

Защитник сборной Франции Люка Эрнандез перед полуфиналом Лиги наций против Бельгии признался, что рад вместе с братом Тео играть в национальной команде. Они впервые вместе были вызваны в национальную команду.

«Быть здесь вместе с братом — огромная для меня честь. Мать, дядя и вообще все очень рады видеть здесь нас вместе. Испытываю гордость. Очень рад быть в сборной с братом. Такое невозможно было даже представить. Это невероятно», — цитирует пресс-служба Эрнандеза.

Матч между Францией и Бельгией пройдет 7 октября на стадионе «Альянц — Ювентус».