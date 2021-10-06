«Это невероятно». Люка Эрнандез о вызове в сборную Франции вместе с братом Тео
Люка Эрнандез рад оказаться в сборной Франции вместе с братом Тео
04:23
Защитник сборной Франции Люка Эрнандез перед полуфиналом Лиги наций против Бельгии признался, что рад вместе с братом Тео играть в национальной команде. Они впервые вместе были вызваны в национальную команду.
«Быть здесь вместе с братом — огромная для меня честь. Мать, дядя и вообще все очень рады видеть здесь нас вместе. Испытываю гордость. Очень рад быть в сборной с братом. Такое невозможно было даже представить. Это невероятно», — цитирует пресс-служба Эрнандеза.
Матч между Францией и Бельгией пройдет 7 октября на стадионе «Альянц — Ювентус».
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/
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