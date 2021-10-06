«Это фантастический футболист». Луис Энрике верит в Серхи Роберто

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике перед полуфиналом Лиги наций против Италии выразил поддержку защитинку Серхи Роберто. Игрок был вызван в национальную команду несмотря на недостаток игровой практики в «Барселоне».

«Я очень хорошо его знаю. Мне кажется, я позволил ему дебютировать за резервную команду «Барселоны». Он универсален, он потрясающий. Он может играть на позиции крайнего защитника, на фланге и в центре полузащиты. Это фантастический футболист, которому, возможно, приходилось сталкиваться с некоторыми трудностями на клубном уровне, но я очень его ценю», — цитирует пресс-служба УЕФА Энирке.

Матч Италия — Испания пройдет 6 октября в Турине и начнется в 21:45 по московскому времени.