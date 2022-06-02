Сборная Исландии сыграла вничью с Израилем в Лиге наций

Сборная Исландии сыграла вничью с Израилем в первом матче группового турнира Лиги наций сезона-2022/23. Игра завершилась со счетом 2:2.

В составе Исландии забили Тоурир-Йоуханн Хельгасон и Арнор Сигурдссон. У Израиля отметились Лиэль Абада и Шон Вайссман.

Исландия занимает первое место в группе, набрав одно очко. Израиль на втором месте.

В других матчах лиги В Норвегия победила Сербию со счетом 1:0, а Швеция победила Словению (2:0).

Швеция лидирует в группе 4. Норвегия на второй позиции, Сербия — третья, а Словения на последнем месте.