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Сегодня, 23:44

Сборная Исландии сыграла вничью с Израилем в Лиге наций

Читать «СЭ» в
Израиль — Исландия — 2:2.
Фото Reuters

Сборная Исландии сыграла вничью с Израилем в первом матче группового турнира Лиги наций сезона-2022/23. Игра завершилась со счетом 2:2.

В составе Исландии забили Тоурир-Йоуханн Хельгасон и Арнор Сигурдссон. У Израиля отметились Лиэль Абада и Шон Вайссман.

Исландия занимает первое место в группе, набрав одно очко. Израиль на втором месте.

В других матчах лиги В Норвегия победила Сербию со счетом 1:0, а Швеция победила Словению (2:0).

Швеция лидирует в группе 4. Норвегия на второй позиции, Сербия — третья, а Словения на последнем месте.

Лига наций B. Группа 2
02 июн, 21:45. Sammy Ofer (Хайфа)
Израиль
2:2
Исландия
Голы
Абада, 25 (1:0), Хельгасон, 42 (1:1), Сигурдссон, 53 (1:2), Вайссман, 84 (2:2)
Израиль
Марсиано Doron Leidner Гольдберг Мигел Витор Даса Карзев (Барибо, 73) Перец (Глазер, 74) Абу Фани (Жабер, 61) Соломон Даббур (Вайссман, 62) Абада (Ацили, 80)
Исландия
Трандарсон Рунарссон Магнуссон Гретарссон Бьярнасон Сампстед Харальдссон (Тоурдарсон, 78) Бьяднасон (David Olafsson, 46) Хельгасон Сигурдссон Гудьонсен (Гудмундссон, 60) Торстейнссон (Андерсон, 78)
Предупреждения
Карзев 66’  -  Хельгасон 17’, Бьяднасон 79’, Сигурдссон 82’
Судьи
Трейманис (Латвия)
Лига наций B. Группа 4
02 июн, 21:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
0:1
Норвегия
Голы
Холанн, 26 (0:1)
Сербия
Милинкович-Савич Павлович Велькович (Эракович, 75) Миленкович Костич (Радоньич, 69) Лукич (Груич, 70) Гудель (Йович, 46) Лазович (Живкович, 70) Тадич Милинкович-Савич Митрович
Норвегия
Нюланн Мелинг Эстигор Страндберг Педерсен Берге (Меллер Дели, 75) Эурснес (Торстведт, 75) Эдегор Кинг (Серлот, 46) Холанн (Торсби, 67) Эль-Юнусси (Рюерсон, 88)
Предупреждения
Митрович 61’  -  Эурснес 3’, Мелинг 82’
Судьи
Рачковски (Польша)
Лига наций B. Группа 4
02 июн, 21:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
0:2
Швеция
Голы
Форсберг, 39 (0:1), Кулушевски, 88 (0:2)
Словения
Облак Мевля (Вербич, 76) Бийол Блажич Сикошек (Карничник, 64) Куртич Гнезда Черин Стоянович Целар (Захович, 82) Зайц (Ловрич, 66) Шпорар (Шешко, 46)
Швеция
Ульсен Аугустинссон Нильссон Старфельт (Милошевич, 45) Андерссон (Крафт, 65) Форсберг Jesper Karlstrom (Каюсте, 79) Ольссон (Сванберг, 66) Классон Исак (Куайзон, 80) Кулушевски
Предупреждения
Стоянович 37’, Зайц 41’  -  Ольссон 43’, Крафт 83’, Кулушевски 85’
Судьи
Бюке (Франция)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Сборная Израиля по футболу
Сборная Исландии по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
Сборная Швеции по футболу
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