Мората объяснил, почему Португалия смогла вырвать ничью у Испании

Мората прокомментировал ничью с Португалией в Лиге наций

Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал ничью с Португалией (1:1) в матче Лиги наций. Он забил единственный мяч своей команды.

«Мы не поставили точку, когдма могли, поэтому они смогли вернуться в игру и вырвать ничью. Это футбол. Нам нужно продолжать работать, а завтра сосредоточиться на тренировках», — цитирует пресс-служба УЕФА Морату.

Следующим соперником Испании будет Чехия. Матч состоится 5 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.