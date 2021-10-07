Италия впервые с 1999 года проиграла дома

Сборная Италии уступила команде Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций. Итальянцы впервые с 1999 года проиграли у себя на родине. Игра проходила в Милане на «Сан-Сиро»

Последнее домашнее поражение «Скуадра Адзурра» потерпела в 1999 году в Неаполе против Дании (2:3).

В составе победителей дубль сделал Ферран Торрес. У итальянцев отличился Лоренцо Пеллегрини.

В финале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Франция. Италия будет играть в матче за третье место.