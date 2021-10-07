Италия впервые с 1999 года проиграла дома
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Сборная Италии уступила команде Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций. Итальянцы впервые с 1999 года проиграли у себя на родине. Игра проходила в Милане на «Сан-Сиро»
Последнее домашнее поражение «Скуадра Адзурра» потерпела в 1999 году в Неаполе против Дании (2:3).
В составе победителей дубль сделал Ферран Торрес. У итальянцев отличился Лоренцо Пеллегрини.
В финале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Франция. Италия будет играть в матче за третье место.
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