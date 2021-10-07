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Ферран Торрес признан лучшим игроком матча Италия — Испания

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Ферран Торрес. Фото Reuters
Ферран Торрес. Фото Reuters
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Лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги наций Италия — Испания (1:2) признан форвард испанцев Ферран Торрес, сообщает сайт УЕФА.

Футболист сделал дубль в этом матче. Оба мяча он забил в первом тайме. При этом уже на 49-й минуте он был заменен из-за травмы — вместо него вышел Йереми Пино. Итальянцы с 42-й минуты играли в меньшинстве после удаления Леонардо Бонуччи.

В финале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Франция.

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Евгений Петров все материалы автора

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