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Судейство

Хусаинов — о спорном голе Мбаппе: «Это чистой воды офсайд! Испанию вчера засудили»

Бывший российский арбитр прокомментировал победный гол Мбаппе в матче с Испанией
11 октября, 12:07
Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Килиан Мбаппе. Фото Reuters
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Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» высказался о победном голе сборной Франции в финале Лиги наций против Испании (2:1).

На 80-й минуте встречи форвард французской команды Килиан Мбаппе забил спорный гол испанцам. По стоп-кадрам создается впечатление, что нападающий находился в положении вне игры.

«Гол был забит с нарушением правил. То, что защитник коснулся мяча, абсолютно не влияет на эпизод. Если игрок просто стоит, то он находится в пассивном офсайде, но если он после этого начинает движение, то считается, что игрок находится в положении вне игры. Это чистой воды офсайд! Вчера не поставили еще один пенальти в ворота французов. Испанию просто засудили! Арбитры действовали не по правилам», — сказал Хусаинов «СЭ».

Также Хусаинов вспомнил голевой эпизод в матче сборных России и Бельгии на Евро-2020.

«Можно вспомнить такой же эпизод, когда Лукаку забивал в ворота сборной России на Евро-2020. Тогда Семенов делал то же самое. И арбитры тоже накосячили! Никаких новых стандартов нет, это неправильная трактовка и низкая квалификация арбитров», — добавил Хусаинов.

Испания — Франция

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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