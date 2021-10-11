Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» высказался о победном голе сборной Франции в финале Лиги наций против Испании (2:1).

На 80-й минуте встречи форвард французской команды Килиан Мбаппе забил спорный гол испанцам. По стоп-кадрам создается впечатление, что нападающий находился в положении вне игры.

«Гол был забит с нарушением правил. То, что защитник коснулся мяча, абсолютно не влияет на эпизод. Если игрок просто стоит, то он находится в пассивном офсайде, но если он после этого начинает движение, то считается, что игрок находится в положении вне игры. Это чистой воды офсайд! Вчера не поставили еще один пенальти в ворота французов. Испанию просто засудили! Арбитры действовали не по правилам», — сказал Хусаинов «СЭ».

Также Хусаинов вспомнил голевой эпизод в матче сборных России и Бельгии на Евро-2020.

«Можно вспомнить такой же эпизод, когда Лукаку забивал в ворота сборной России на Евро-2020. Тогда Семенов делал то же самое. И арбитры тоже накосячили! Никаких новых стандартов нет, это неправильная трактовка и низкая квалификация арбитров», — добавил Хусаинов.