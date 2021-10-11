Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после финального матча Лиги наций с Францией (1:2) прокомментировал победный гол нападающего Килиана Мбаппе.

«Показалось, что был явный офсайд, но не буду говорить о том, что не в силах контролировать. Мне обидно видеть грустные лица игроков и болельщиков», — цитирует Энрике Radio Marca.

Отметим, Мбаппе стал лучшим бомбардиром финального турнира Лиги наций.