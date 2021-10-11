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Луис Энрике — о голе Мбаппе: «Показалось, что был явный офсайд»

Луис Энрике высказался о голе Мбаппе в финале Лиги наций
11 октября, 08:47
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после финального матча Лиги наций с Францией (1:2) прокомментировал победный гол нападающего Килиана Мбаппе.

«Показалось, что был явный офсайд, но не буду говорить о том, что не в силах контролировать. Мне обидно видеть грустные лица игроков и болельщиков», — цитирует Энрике Radio Marca.

Отметим, Мбаппе стал лучшим бомбардиром финального турнира Лиги наций.

Сборная Франции — второй победитель Лиги наций в истории. Первый турнир выиграла сборная Португалии. Ранее французы также стали победителями ЧМ-2018 в России.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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