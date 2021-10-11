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Куртуа высказался о матче за третье место в Лиге наций

Куртуа — о матче за третье место в Лиге наций: «Мы играли только для того, чтобы УЕФА получил побольше денег»
11 октября, 12:22
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа раскритиковал УЕФА за проведение матча за третье место Лиги наций, обвинив организацию в преследовании финансовой составляющей.

«Этот матч проводился только из-за денег. Посмотрите, в каких составах мы вышли с первых минут. Если бы встреча проводилась в финале, стартовые составы обеих команд были бы совершенно другими», — приводит слова Куртуа Sky Sports.

10 октября во встрече за третье место Лиги наций сборная Бельгии потерпела поражение от национальной команды Италии со счетом 1:2.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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