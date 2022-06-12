Дюмфрис: «Нереализованный пенальти в матче с Польшей — часть игры. Депай потрясающий игрок»

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис подвел итоги матча Лиги наций против Польши (2:2).

«В первом тайме перемещение мяча с нашей стороны было слишком медленным. Кажется, что у них был только один удар, и это был гол. Но наш командный дух во втором тайме был потрясающим. Мы знали, что они будут играть очень компактно. Во втором тайме мы были более собранными, быстрыми и опасными. Этот нереализованный пенальти — часть игры. Депай — потрясающий игрок, он наш пенальтист, поэтому мы ему очень верим», — приводит слова Дюмфриса официальный сайт УЕФА.

Голландцы уступали по ходу матча со счетом 0:2, но смогли сравнять счет. Более того, в концовке встречи хозяева поля получили право на пенальти, однако Мемфис Депай промахнулся с 11-метровой отметки.

Нидерланды набрали 7 очков и занимают первое место в группе 4. Польша осталась на третьей строчке (4 очка).