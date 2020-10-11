Голландия не переиграла Боснию, Влашич и Берг забили в матче Хорватии и Швеции
В группе 1 дивизиона А Лиги наций Босния дома сыграла вничью с Голландией — 0:0. Команда Душана Байевича набрала второе очко в турнире после ничьей с Италией (1:1).
В группе 3 Хорватия обыграла Швецию — 2:1. Победу ей принес точный удар Андрея Крамарича на 84-й минуте. До этого голами обменялись полузащитник ЦСКА Никола Влашич и нападающий «Краснодара» Маркус Берг. Швеция потерпела третье поражение подряд.
Лига наций A
Группа 1
Босния и Герцеговина — Голландия — 0:0
Босния и Герцеговина: Шехич, Кадушич (Колашинац, 46), Тодорович, Хаджикадунич, Саничанин, Пьянич (Лончар, 75), Цимирот, Крунич (Ходжич, 76), Гояк, Джурич (Джеко, 61), Татар (Хаджиахметович, 54).
Голландия: Силлессен, Блинд (Аке, 86), де Фрай, ван Дейк, Дюмфрис (Хатебур, 70), Вайналдум, де Рон, Ф.де Йонг, Л.де Йонг, Промес (Бабел, 87), Мален (Бергхейс, 70).
Предупреждения: Кадушич, 44. де Рон, 87. Ходжич, 90+2.
Судья: Ковач (Румыния).
11 октября. Зеница. Стадион «Билино Поле».
Лига наций A
Группа 3
Голы: Влашич, 32 (1:0). Берг, 66 (1:1). Крамарич, 84 (2:1).
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Чалета-Цар, Мелняк (Крамарич, 75), Уремович, Модрич, Ковачич (Пашалич, 61), Брозович, Влашич, Брекало (Брадарич, 74), Перишич (Петкович, 85).
Швеция: Ольсен, Лустиг, Янссон, Аугустинссон, Линделеф, Экдаль (Себ.Ларссон, 83), Форсберг, Олссон, Кулушевски, Берг, Исак (Классон, 65).
Предупреждения: Ковачич, 2. Брозович, 45. Себ.Ларссон, 90+4.
Судья: Битон (Шотландия).
11 октября. Загреб. Стадион «Максимир».
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