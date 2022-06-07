Главный тренер Венгрии Росси о сборной Италии: «Они были отличной командой и остаются ею»

Главный тренер сборной Венгрии итальянец Марко Росси перед матчем второго тура Лиги наций против Италии рассказал, как воспринял поражение итальянцев в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре.

«Тот факт, что Италия не прошла квалификацию на чемпионат мира, стал шоком для всех: для нас, итальянцев, и для всех остальных. Они были отличной командой и остаются ею до сих пор. После 10 лет тренерской карьеры я прошел путь от неизвестного человека в Венгрии до противостояния с собственной национальной командой. Сборную Венгрии еще не знают в Италии, но во вторник будет шумиха», — цитирует Росси официальный сайт UEFA.

В первом туре Венгрия обыграла сборную Англии в домашней игре (1:0). Италия сыграла вничью со сборной Германии (1:1). Матч между командой Манчини и сборной Венгрии пройдет на стадионе «Дино Мануцци» 7 июня. Начало встречи — 21:45 по московскому времени.