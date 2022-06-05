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Сегодня, 18:01

Мурат Якин рассказал, что поможет его команде победить Португалию в Лиге наций

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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин рассказал, как его команда планирует играть против Португалии во втором туре Лиги наций.

«Я посмотрел матч Португалии в Испании. Это, безусловно, отличная команда. Я знаю, что Криштиану Роналду не вышел в стартовом составе в прошлый четверг, но мы с нетерпением ждем возможности сыграть против таких команд. Португалия фаворит, это ясно. В наших силах создать возможности и избежать ошибок в обороне, которые мы допускали в матче против Чехии», — цитирует Якина официальный сайт UEFA.

Сборная Швейцарии в гостях проиграла Чехии (1:2). Сборная Португалии в гостевом матче сыграла вничью с Испанией (1:1).

Матч между Португалией и Швейцарией пройдет 5 июня в Лиссабоне. Начало матча — 21.45 по московскому времени.

Источник: https://www.uefa.com/uefanationsleague/news/0276-154c864b51de-88eee3ad6f57-1000--portugal-vs-switzerland-preview/
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