Главный тренер сборной Польши Михневич рассказал, о чем говорил с игроками после поражения от Бельгии

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал крупное поражение от Бельгии (1:6) в Лиге наций.

«Сказал игрокам в раздевалке, что этот матч нам запомнится надолго, но они должны пользоваться им как напоминанием, как играют ведущие футболисты мира. Надо следовать их примеру. Не хотим зацикливаться на том, что сделали не так», — цитирует пресс-служба УЕФА Михневича.

Следующим соперником сборной Польши будет команда Нидерландов. Матч пройдет 11 июня.