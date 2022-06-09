Левандовски объяснил, почему его заменили в матче с Бельгией

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение от Бельгии (1:6) в Лиге наций.

«Да, моя замена была запланирована. В итоге я сыграл даже больше, чем должен был. Не уверен, что смогу проводить в каждой игре по 90 минут. Это конец сезона, и мое тело очень устало. Это надо принимать в расчет.

Этот матч даст много пищи для размышлений, поставит многое в нашей игре и общей стратегии под вопрос. Но он также будет служить примером того, как надо играть против сильнейших сборных. Даже атакующие футболисты были вынуждены приходить помогать в оборону, что отнимало много сил. После такого было тяжело атаковать во всю мощь», — цитирует пресс-служба УЕФА Левандовски.

Следующим соперником сборной Польши будет команда Нидерландов. Матч пройдет 11 июня.