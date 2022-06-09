Мартинес: «Сборная Бельгии предстала командой, а не сборищем футболистов»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Польшей (6:1) в Лиге наций.

«Поражение от принципиального соперника добавляет эмоций, так что оно служило сегодня дополнительным мотивирующим фактором. Мы пассивно действовали против Нидерландов, выжидали, играли неуверенно. Сейчас же мы предстали командой, а не сборищем футболистов.

Повторял много раз, что нет причин переживать за будущее бельгийского футбола. У нас яркие таланты, но надо быть терпеливыми и предоставить место эволюции. У нас, наконец, выстроена нужная структура. Остальное придет, и талантов у нас хватает», – цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Следующим соперником сборной Бельгии будет Уэльс, а Польша сыграет с Нидерландами. Матчи пройдут 11 июня.