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Мартинес: «Сборная Бельгии предстала командой, а не сборищем футболистов»

Мартинес прокомментировал победу над Польшей в Лиге наций
Евгений Козинов
Корреспондент
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Роберто Мартинес.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Польшей (6:1) в Лиге наций.

«Поражение от принципиального соперника добавляет эмоций, так что оно служило сегодня дополнительным мотивирующим фактором. Мы пассивно действовали против Нидерландов, выжидали, играли неуверенно. Сейчас же мы предстали командой, а не сборищем футболистов.

Повторял много раз, что нет причин переживать за будущее бельгийского футбола. У нас яркие таланты, но надо быть терпеливыми и предоставить место эволюции. У нас, наконец, выстроена нужная структура. Остальное придет, и талантов у нас хватает», – цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Следующим соперником сборной Бельгии будет Уэльс, а Польша сыграет с Нидерландами. Матчи пройдут 11 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034447--belgium-vs-poland/
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Польши по футболу
Роберто Мартинес
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