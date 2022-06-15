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Манчини: «Пытались отыграться и открылись для контратак»

Роберто прокомментировал крупное поражение Италии от Германии в матче Лиги наций
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал крупное поражение от Германии (2:5) в матче группового этапа Лиги наций.

«Жаль так заканчивать матч, но Германия хороша, и мы это знали. Мы дали им слишком много пространства в первом тайме. Интрига в группе сохраняется.

Были ошибки, потому что мы не защищались как единое целое. Кое-что не сработало, мы пытались отыграться и открылись для контратак, а это всегда риск против таких соперников.

Это наш путь, на нем будут риски, но он абсолютно не отменяет того, что было раньше. Будут и хорошие моменты, и плохие, посмотрим, что будет в сентябре», — цитирует Манчини Football Italia.

Сборная Венгрии, обыгравшая англичан дважды в рамках турнира, вышла на первое место в таблице группы, набрав 7 очков. Команда Германии идет второй (6 очков), сборная Италии — третьей (5), а англичане занимают последнюю строчку (2).

Роберто Манчини
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
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