Манчини: «Пытались отыграться и открылись для контратак»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал крупное поражение от Германии (2:5) в матче группового этапа Лиги наций.

«Жаль так заканчивать матч, но Германия хороша, и мы это знали. Мы дали им слишком много пространства в первом тайме. Интрига в группе сохраняется.

Были ошибки, потому что мы не защищались как единое целое. Кое-что не сработало, мы пытались отыграться и открылись для контратак, а это всегда риск против таких соперников.

Это наш путь, на нем будут риски, но он абсолютно не отменяет того, что было раньше. Будут и хорошие моменты, и плохие, посмотрим, что будет в сентябре», — цитирует Манчини Football Italia.

Сборная Венгрии, обыгравшая англичан дважды в рамках турнира, вышла на первое место в таблице группы, набрав 7 очков. Команда Германии идет второй (6 очков), сборная Италии — третьей (5), а англичане занимают последнюю строчку (2).