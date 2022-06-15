Кейн: «Саутгейт сделал эту сборную одной из самых успешных за последние 50 лет»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Гарета Саутгейта после разгромного поражения от Венгрии (0:4) в Лиге наций.

«очень неприятно слышать такие вопросы. Не стоит забывать из-за последних результатов, чего мы добились ранее.

Гарет стал ключевой фигурой, которая преобразила эту команду. Он сделал эту сборную одной из самых успешных за последние 50 лет.

Мы провели два прекрасных турнира под его руководством. И не стоит впадать в панику из-за нескольких неудач. Нужно сохранять спокойствие», — цитирует Кейна BBC.

Сборная Венгрии, обыгравшая англичан дважды в рамках турнира, вышла на первое место в таблице группы, набрав 7 очков. Команда Германии идет второй (6 очков), сборная Италии — третьей (5), а англичане занимают последнюю строчку (2).