Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер встал на защиту главного тренера команды Гарета Саутгейта после поражения с разгромным счетом в матче Лиги наций от Венгрии (0:4).

«Вы не понимаете, что творите. Заткнитесь, клоуны. Этот тренер провел два великолепных турнира с командой и показал со сборной лучшие результаты с 1966 года», — написал Каррагер в Twitter.

Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством команда вышла в полуфинал ЧМ-2018, а также приняла участие в финале Евро-2020.

После четырех туров венгры возглавляют турнирную таблицу группы 3 дивизиона A, на их счету девять очков. Англичане набрали два очка и идут четвертыми.